Kuş sürüsüne giren THY uçağı havada 3 saat tur attı

Türk Hava Yolları’na ait uçak, Nijerya'nın başkenti Abuja seferini yapmak için, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.
Motoruna kuş çarptı
Uçak kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi.
Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle irtibata geçerek geri dönmek için izin istedi.
3 saat turladı
İstanbul'a dönüş kararı alan uçağın pilotu, yakıtını azaltmak için Marmara üzerinde yaklaşık 3 saat tur attı.
Motora kuş çarptığı için uçakta hasar meydana geldi ve seferden çekilerek teknik bakıma alındı.
Atatürk Havalimanı'na indi
İniş ağırlığına ulaşan uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Yolcular, başka bir uçakla Abuja'ya gönderiliyor.
Kaynak: TRT Haber, İHA