  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Kuş sürüleri hava trafiğini aksattı

Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde bulunan kuş sürüleri nedeniyle uçakların inişlerinde kısa süreli aksamalar meydana geldi.

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Kuş sürüleri hava trafiğini aksattı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, kuş sürüleri nedeniyle uçakların inişinde kısa süreli aksamalar yaşandı.

Alınan bilgiye göre, havalimanı ve çevresinde artan kuş yoğunluğu, bu sabah uçuş trafiğini olumsuz etkiledi.

Kule ile irtibata geçen pilotlar, kuş sürülerinin bulunduğu yerleri rapor etti. Kuşların pist çevresinden uzaklaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar nedeniyle saat 10.45'te havalimanına uçakların inişi geçici süre durduruldu. Bu sırada, bazı uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 15 dakika süren çalışmaların ardından hava trafiği normale döndü.AA

Etiketler: sabiha gökçen havalimanı
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