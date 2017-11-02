  • 02 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Kurutmalıkları ilaçlarken çocukları zehirlendi

Gaziantep'te kurutmalık patlıcanların kurtlanmasını önlemek amacıyla tarım ilacı kullanan ailenin 4 aylık bebeği zehirlenerek hayatını kaybetti, 2 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

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Kurutmalıkları ilaçlarken çocukları zehirlendi

Gaziantep'te kurutmalık patlıcanların kurtlanmasını önlemek amacıyla tarım ilacı kullanan ailenin 4 aylık bebeği zehirlenerek hayatını kaybetti, diğer 2 çocuğu ise hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde oturan Mehmet K, kurutmalık patlıcanların kurtlanmaması için tarım ilacı sıktı. Bu sırada evde bulunan ailenin çocukları 4 aylık Emir, 11 yaşındaki Mehmet ile 9 yaşındaki Elanur, bir süre sonra fenalaştı.

Anne Şenel ve baba Mehmet K. tarafından özel bir hastaneye kaldırılan çocuklardan 4 aylık Emir, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer çocuklar ise başka bir hastaneye sevk edildi.

Çocuklardan Elanur tedavisinin ardından taburcu edilirken, 11 yaşındaki Mehmet'in yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Hayatını kaybeden Emir bebeğin cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, kurutmalık, zehirlenme, 4 aylık bebek
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