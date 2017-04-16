Kurulan sandıkta tek seçmen oy kullandı

Batman'da Ezidilerin yaşadığı 16 seçmenli Yolveren köyünde eşi ile yaşayan seçmen için Demirbilek köyünün Çeşmebaşı mezrasında sandık kuruldu.

Batman merkeze bağlı Yolveren köyünde eşi ile yaşayan muhtar Mehmet Alcu (78), Demirbilek köyüne bağlı Çeşmebaşı mezrasında kurulan sandıkta oyunu kullandı.

Alcu, Çeşmebaşı mezrasında kendisi için kurulan 2213 nolu sandıkta, anayasa değişikliği halk oylaması için oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Sandık Kurulu Başkanı Ramazan Kaban, Yolveren köyünde 16 seçmen bulunduğunu ancak köyde Mehmet Alcu ile eşinin yaşadığını söyledi.

Kaban, "Alcu'nun eşi yatalak olduğu için sadece kendisi oy kullandı. Bu nedenle onun sandığı Çeşmebaşı mezrasında kuruldu. Görevlilerimiz tarafından köyünden alınan Alcu, oyunu verdi." ifadelerini kullandı.

Alcu ise köydeki diğer seçmenlerin yurt dışında olduğunu, eşi de rahatsız olduğu için kurulan sandıkta sadece kendisinin oy kullandığını anlatarak, vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Alcu'nun oy kullandığı sandıkta görevli 2 kişi de aynı sandıkta oylarını verdi.