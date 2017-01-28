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Kuru yük gemisi Zeytinburnu açıklarında suya gömüldü

Zeytinburnu sahilinde demirliyken batmaya başlayan gemi, büyük oranda sulara gömüldü.

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Kuru yük gemisi Zeytinburnu açıklarında suya gömüldü

Zeytinburnu sahilinde demirliyken batmaya başlayan gemi, büyük oranda sulara gömüldü.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinden itibaren batmaya başlayan Tanzanya bandıralı "Bereket" isimli boş kuru yük gemisinin yalnızca kaptan köşkü ve direği su üzerinde kaldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma gemisi bölgede bekleyişini sürdürüyor.

Zeytinburnu sahiline yakın bir noktada demirli olan Tanzanya bandıralı "Bereket" isimli kuru yük gemisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle dün akşam saatlerinde batmaya başlamıştı. İki bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki geminin batması dolayısıyla olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 1 römorkör ve 2 tahlisiye botu gönderilmişti.

Etiketler: bereket, Zeytinburnu, gemi batma anı, zeytinburnu gemi
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