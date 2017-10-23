Kurtulmuş: İzzetbegoviç İslam coğrafyasına ışık tuttu

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Vefatının 14'üncü Yılında Aliya İzetbegoviç'i Anma Programı"na katıldı.

Kurtulmuş, Aliya İzetbegoviç'in hem kişiliği hem fikirleri bakımından nice yıllar konuşulacağını, İslam coğrafyasına ve Müslüman dünyasına onun büyük katkılar sunduğunu söyledi.

"İzetbegoviç, İslam ülkelerinin gençlerine ışık tuttu"

Aliya İzetbegoviç'in Avrupa'nın ortasında, bütün dünyanın gözü önünde yok edilmek istenen Boşnak milletini yeniden ayağa kaldırdığını belirten Kurtulmuş, bu özellikleriyle büyük bir lider ve bilge bir kahraman olduğunu vurguladı.

Numan Kurtulmuş, Aliya İzetbegoviç'in fikirleriyle hem milletine hem de İslam ülkelerinin gençlerine ve gelecek nesillerine ışık tuttuğunu belirtti.

Kaynak: AA