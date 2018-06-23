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Kurtlar koyun sürüsüne saldırdı

Bingöl'de sürüden ayrılan koyunlara kurtların saldırması sonucu 40 koyun telef oldu.

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Kurtlar koyun sürüsüne saldırdı

Bingöl Karlıova'da yer alan bir mezrada Muzaffer Çevik, bir kısmını borçla satın aldığı 200 koyununu kiraladığı mezraya götürdü.

Hayvanları otlattıktan sonra gece yatıran Çevik, sabah saydığında koyunlardan 55'inin sürüden ayrıldığını fark etti.

Çevrede aramaya çıkan Çevik, sürüden ayrılan koyunlarına kurtların saldırdığını ve 40'ının telef olduğunu gördü. Çevik, koyunlardan 10'unu yaralı, 5'ini ise sağlıklı olarak buldu.

Sürü sahibinin kurtların saldırısı sonucu yaklaşık 60 bin lira zarara uğradığı öğrenildi.

Kaynak: İHA 

Etiketler: telef, koyun, Bingöl
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