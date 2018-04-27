Kursiyerlerden Emine Erdoğan'a mektup

Emine Erdoğan, okuma yazma kursiyerlerinin yazdığı mektupları Twitter hesabından paylaşarak, okuma yazma seferberliğinin yayıldığını görmenin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Kursiyerlerden çok güzel mektuplar aldığını belirten Emine Erdoğan, "Okuma-yazma seferberliğimizin yayıldığını görmek memnuniyet verici. Mektup gönderen hanım kardeşlerime teşekkür ediyor, sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bursa Yenişehir'de Çiçeközü Mahallesi Okuma-Yazma Kursu'nun kursiyerleri ve öğretmeninden çok güzel mektuplar aldık. Okuma-Yazma Seferberliğimizin yayıldığını görmek memnuniyet verici. Mektup gönderen hanım kardeşlerime teşekkür ediyor, sevgilerimi sunuyorum. pic.twitter.com/nQEKL8Rgc3 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) 27 Nisan 2018

Paylaşımda, kursiyerlerin okuma-yazma seferberliğini başlattıkları için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a el yazılarıyla teşekkür ettikleri, resmi işlemlerde parmak basmak yerine imza atabilmenin, otobüslerin üstündeki yazıları okuyabilmenin mutluluğunu ifade ettikleri görülüyor. Bir kursiyer de mektubunda Emine Erdoğan'ı diploma törenine davet ediyor.

Kaynak: AA