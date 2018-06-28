  • 28 HAZIRAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.602
    EURO 5.338
  • BIST 96119.93
    ALTIN 185.205
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kursiyer pilot Mehmet Önal son yolculuğuna uğurlandı

Kursiyer pilot Mehmet Önal son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman'da eğitim sırasında düşen uçakta yaşamını yitiren pilot adayı Mehmet Önal, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kursiyer pilot Mehmet Önal son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Morgu'ndan yakınları tarafından alınan Mehmet Önal'ın cenazesi, ambulansla merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu Köyü Camii'ne getirildi.

Burada kılınan namazın ardından Önal'ın cenazesi, köydeki aile mezarlığında toprağa verildi. Baba Mustafa Önal'ın cenaze boyunca güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

Cenaze törenine Önal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de katıldı.

GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisi'ne ait eğitim uçağı, dün Aşağı Söğütlü köyü yakınlarında düşmüş, kursiyer pilot Mehmet Önal yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: pilot, Mehmet Önal, Kahramanmaraş, Adıyaman
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER