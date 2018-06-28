Kursiyer pilot Mehmet Önal son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Morgu'ndan yakınları tarafından alınan Mehmet Önal'ın cenazesi, ambulansla merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu Köyü Camii'ne getirildi.
Burada kılınan namazın ardından Önal'ın cenazesi, köydeki aile mezarlığında toprağa verildi. Baba Mustafa Önal'ın cenaze boyunca güçlükle ayakta durabildiği görüldü.
Cenaze törenine Önal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de katıldı.
GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisi'ne ait eğitim uçağı, dün Aşağı Söğütlü köyü yakınlarında düşmüş, kursiyer pilot Mehmet Önal yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA