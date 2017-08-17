  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.519
    EURO 4.136
  • BIST 106825.33
    ALTIN 145.448
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı

Kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı

Erzincan'da, Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlıklar pazarda satışa çıkarıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı

Erzincan'da, Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlıklar pazarda satışa çıkarıldı.

Erzincan'ın çeşitli bölgelerinden getirilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların, bugünden itibaren kent merkezinde Erzincan Ticaret Borsasınca oluşturulan canlı hayvan pazarına girişine izin verilmeye başlandı.

İlk gün beklenen ilgiyi görmeyen besiciler, Kurban Bayramı'nın biraz daha yaklaşmasıyla kurbanlık satışlarının artmasını umut ediyor.

Pazardaki kurbanlık satıcılarından Ali Sarıgül, hayvan pazarındaki satışların şuanda durgun olduğunu, gelen müşterilerin ise sadece fiyat araştırması yaptığını belirtti.

Geçen yıla göre fiyatların çok yükselmediğini söyleyen Sarıgül, küçükbaş hayvanların 800 ile bin 100 lira arasında satıldığını ifade etti.

Kurbanlık satıcısı Aslan Sac da her Kurban Bayramı öncesi ilk günlerde beklenen satışın gerçekleşmediğini ancak gelecek günlerde satışların artacağını dile getirdi.

Besicilerden İbiş Yıldırım da kurban fiyatlarının normal olduğunu belirterek, "Fiyatlar ne yüksek ne düşük. Büyükbaş hayvanların fiyatı 9 bin ile 14 bin lira arasında değişiyor. Şu an pazarda araştırma yapan müşteriler var ama henüz kurbanlık satın alan yok." dedi.

Etiketler: erzincan, kurban bayramı, kurbanlıklar, hayvan pazarı, kurban fiyatları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER