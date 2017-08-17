Kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı

Erzincan'da, Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlıklar pazarda satışa çıkarıldı.

Erzincan'ın çeşitli bölgelerinden getirilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların, bugünden itibaren kent merkezinde Erzincan Ticaret Borsasınca oluşturulan canlı hayvan pazarına girişine izin verilmeye başlandı.

İlk gün beklenen ilgiyi görmeyen besiciler, Kurban Bayramı'nın biraz daha yaklaşmasıyla kurbanlık satışlarının artmasını umut ediyor.

Pazardaki kurbanlık satıcılarından Ali Sarıgül, hayvan pazarındaki satışların şuanda durgun olduğunu, gelen müşterilerin ise sadece fiyat araştırması yaptığını belirtti.

Geçen yıla göre fiyatların çok yükselmediğini söyleyen Sarıgül, küçükbaş hayvanların 800 ile bin 100 lira arasında satıldığını ifade etti.

Kurbanlık satıcısı Aslan Sac da her Kurban Bayramı öncesi ilk günlerde beklenen satışın gerçekleşmediğini ancak gelecek günlerde satışların artacağını dile getirdi.

Besicilerden İbiş Yıldırım da kurban fiyatlarının normal olduğunu belirterek, "Fiyatlar ne yüksek ne düşük. Büyükbaş hayvanların fiyatı 9 bin ile 14 bin lira arasında değişiyor. Şu an pazarda araştırma yapan müşteriler var ama henüz kurbanlık satın alan yok." dedi.