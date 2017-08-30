Kurbanlık yüklü kamyon otobüse çarptı

Konya'da kurbanlık hayvan yüklü tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Fevzi Özmen yönetimindeki 42 ABN 98 plakalı kurbanlık büyükbaş hayvan yüklü tır, Konya-Ankara karayolunun 50. kilometresindeki Altınekin kavşağında, Arif Kahraman idaresindeki 42 ZD 302 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada otobüste bulunan 5 yolcu ile tırdaki bir kişi yaralandı.

Ambulanslarla Konya'daki kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Tırda bulunan ve hayvan pazarına götürüldüğü öğrenilen iki büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.