Kurbanlık yetiştiricileri çifte bayram yaptı

Kurban Bayramı dolayısıyla Bursa ve Balıkesir'de kurulan kurbanlık pazarlarında hayvanlarının neredeyse tamamını satan yetiştiricilerin yüzleri güldü.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kurulan İsabey Hayvan Pazarı'na kurbanlıklarını getiren çok sayıda yetiştirici, satışlar dolayısıyla adeta çifte bayram yaptı.

Pazar yerinde toplanan çadırlardan geriye kalan elindeki birkaç kurbanlığı satamayan üreticiler de hayvanları araçlara yükleyerek memleketlerine döndü. Bazı yetiştiriciler de tekrar nakliye masrafı ödememek için ellerinde kalan az sayıdaki hayvanı, bayramın üçüncü gününde, neredeyse yüzde 50'ye varan indirimlerle sattı.

"Allah bereket versin"

İsabey Hayvan Pazarı'na Muş'un Korkut ilçesinden gelen Mehmet Bulut yaptığı açıklamada, 15 yıldır Bursa'ya kurbanlık büyükbaş getirdiğini söyledi.

Bu yıl pazara 22 büyükbaş hayvan getirdiğini belirten Bulut, "13 bin 500 lira ila 20 bin lira arasında değişen fiyatlardan hepsi satıldı. Allah'a şükürler olsun, mutluyuz, bayramı iyi geçirdik." dedi.

Hayvanları kendisinin yetiştirdiğini dile getiren Bulut, "Pazarda kaliteli olan hayvanlar pek kalmadı, satıldı hepsi ama kaliteli olmayan mallar kaldı genelde. Bu sene çok şükür getirdiğimiz hayvanların hepsini sattık, Allah bereket versin." diye konuştu.

Muş'un Varto ilçesinden gelen çiftçilerden Güven Aydın da 200 küçükbaş hayvan getirdiğini kaydetti.

Kurbanlıklarının tamamını sattığını dile getiren Aydın, "Mutlu bir şekilde memleketime dönüyorum. Getirdiğim kurbanlıklar etliydi, satmakta zorlanmadım. Bazı yetiştiriciler getirdiği zayıf hayvanları yüksek paralara satmaya çalıştı. Satamayıp son güne kalınca da zarar ettiğini iddia ediyor. Ben iyi mal sattım zarar etmedim. Kar ederek dönüyorum bu yüzden de mutluyum." ifadesini kullandı.

İl dışından kurbanlık gelmeyen Balıkesir

Balıkesir'in Bigadiç Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Murat Değer, Balıkesir'e il dışından kurbanlık getirilmediğini, kentin potansiyelinin yeterli olduğunu söyledi.