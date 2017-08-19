  • 19 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 32º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.522
    EURO 4.148
  • BIST 107202.43
    ALTIN 145.226
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kurbanlık "Rambo"sunu arabayla takas edecek

Kurbanlık "Rambo"sunu arabayla takas edecek

Çankırı'da kurban pazarında satışa çıkarılan "Rambo" isimli bin 100 kiloluk kurbanlık dana, 20 bin liradan alıcısını bekliyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kurbanlık &quot;Rambo&quot;sunu arabayla takas edecek

Çankırı'da kurban pazarında satışa çıkarılan "Rambo" isimli bin 100 kiloluk kurbanlık dana, 20 bin liradan alıcısını bekliyor.

Besici Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır hayvancılıkla uğraştığını, hayvanlarını köyünün otlaklarında yetiştirdiğini söyledi.

Bu yıl 60 hayvanını pazara getirdiğini belirten Doğan, "Bugüne kadar 45 tane hayvanımı sattım. Çok şükür satışlarımız iyi gidiyor. Pazarın en büyük danaları bende. 'Rambo' ismini verdiğim simental cinsi dana bin 100 kilo ağırlığında. Bunu 20 bin liraya satıyorum. İsteyen olursa arabayla da takas yapabilirim." diye konuştu.

Pazara gelenlerin "Rambo"ya yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Doğan, şu ana kadar istediği parayı veren çıkmadığını ifade etti.

Etiketler: kurbanlık, çankırı, kurmanlık pazarı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER