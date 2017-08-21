Kurbanlık "pehlivanlar" alıcılarını bekliyor

Kemalköy köyündeki çiftlikte Mustafa Terzi'nin (70) veteriner kontrolünde özel olarak yetiştirdiği "Holstein" cinsi her biri 900 kilogram ağırlığındaki 2 kurbanlık dana satışa çıkarıldı.

Terzi, hayvancılığın gönül işi olduğunu ve bunu severek yaptığını söyledi.

Kurbanlıkları doğal ortamda, stressiz şekilde yetiştirdiğini belirten Terzi, "2.5 yaşında olan bu danalarımız doğal ortamda yetiştiği için çok sakindir. Bu işi hakikaten severek yapıyoruz" dedi.

Danaları veteriner hekim kontrolünde yetiştirdiğini anlatan Terzi, "Bunlar özel yetiştiği için 'pehlivan' gibi oluyorlar tabii ki. 900 kilogram olan bir dana normalin üzerinde olan bir danadır. Yaz kış hayvanlarımızın yanındayım, yakinen ilgileniyorum ve yetişmelerini takip ediyorum." diye konuştu.

Veteriner hekim Tolga Gürsel de danaların kurbanlık olarak özel yetiştirildiğini ifade etti.

Çiftlikte genel olarak ülke hayvancılığına katkıda bulunulması amacıyla damızlık düve yetiştirildiğini dile getiren Gürsel, "Bu iki danamız buzağılığından bu yana çiftlikte büyüyor. Hayvancılık dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Gönlünüzü ve sevginizi katmazsanız bu işi yapamazsınız." ifadelerini kullandı.

Hayvanların bakımı ve beslenmesinin eksiksiz şekilde yapıldığını dile getiren Gürsel, "Bu noktada sakin ve iyi huylu olarak büyüyorlar. Şu anda 2,5 yaşındaki iki kurbanlık besi danamız Edirne'nin ünlü pehlivanlarının da isimlerini taşımakta. Bu şekilde kurbanda inşallah değerlendirilecekler." dedi.