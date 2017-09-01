  • 01 EYLÜL 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 27º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.426
    EURO 4.065
  • BIST 110010.49
    ALTIN 145.899
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kurbanlık boğayı yakalamaya çalışan zabıta hastanelik oldu

Kurbanlık boğayı yakalamaya çalışan zabıta hastanelik oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, zabıta ekibince yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kurbanlık boğayı yakalamaya çalışan zabıta hastanelik oldu

Alınan bilgiye göre, Çorum'un Sungurlu ilçesinde Bahçelievler Mahallesi Manastır Sokak’ta kesime götürülen kurbanlık boğa, bağlı olduğu traktörün kasasından ipini kopararak kaçmaya başladı.

Yaklaşık bir kilometre kaçtıktan sonra 500 metre yükseklikteki dağ yamacına çıkan boğa, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yanına yaklaşan herkese saldırmaya çalışan boğayı vatandaşlar yakalayamayınca, Sungurlu Belediyesi Zabıta ekiplerinden yardım istendi.

Kısa sürede olay yerine gelen zabıta ekipleri boğaya yaklaşarak uyuşturucu iğne attı. Kurbanlık boğa, bir anda kendisine iğne atan zabıta görevlisi Önder Arpaz'ı kovalamaya başladı. Dağ yamacından aşağı doğru kaçmaya çalışırken ayağı takılınca düşen Arpaz, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Araçla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Arpaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bir süre sonra sakinleşen boğa da sahipleri tarafından yakalandıktan sonra kesime götürüldü. 

Etiketler: kurbanlık boğa, bayram, kurban bayramı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER