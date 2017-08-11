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Buradasınız : » » Kurbanlık alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Kurbanlık alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Kurban Bayramına sayılı günler kala hayvan pazarları hareketlendi. Kurbanlıklar meralardan pazarlara getirildi. Peki kurbanlık fiyatları ne kadar? Alırken nelere dikkat etmeliyiz?

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Kurbanlık alırken nelere dikkat etmeliyiz?

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