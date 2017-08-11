Kurbanlık alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Kurban Bayramına sayılı günler kala hayvan pazarları hareketlendi. Kurbanlıklar meralardan pazarlara getirildi. Peki kurbanlık fiyatları ne kadar? Alırken nelere dikkat etmeliyiz?
Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması
Süper Lig maçlarının özetleri TRT ekranlarında
Darbeci sanığın savunmasında Gülen izi
Trump'tan Kuzey Kore'ye: Silahlarımız yüklü ve hedeflerine kilitli
Başbakan Yıldırım'dan bayram tatili açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hükümet 10 günü programına aldı
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Kaymakama suikast planlayan teröristler etkisiz hale getirildi