Kurbanlar 3 dakikada kesilip teslim edilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Kurban Bayramı'nda vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli kesim hizmeti alabilmesi amacıyla ücretsiz hayata geçirdiği Mobil Kesim Üniteleri ve mezbahalarda kurbanlar 3 dakika kesilip vatandaşlara teslim edilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bayramda kent genelinde 23 Mobil Kesim Ünitesi ve 8 mezbaha hizmet verecek.

Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında Mobil Kesim Üniteleri ve mezbahalarda kurbanlıklarını kestirmek isteyenler, profesyonel kasaplar, veteriner ve yardımcı personeller eşliğinde ücretsiz kesilen kurbanlarını hijyenik şekilde teslim alacak.

Kurban kesimiyle ilgili oluşabilecek mağduriyetlerin ortadan kaldırılması ve zamandan tasarruf edilebilmesi için hizmet verecek Mobil Kesim Üniteleri ve mezbahalar, vatandaşlara ortalama 3 dakikada kurbanlarını teslim edecek.

Mobil Kesim Üniteleri ve mezbahaları tercih edecek Mersinliler, sıra numarası alarak kurbanlıklarının kesimini gerçekleştirebilecek.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nda işlerini kolaylaştırmayı ve iyi bir bayram geçirmelerini sağlamayı hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, verdiği hizmetlerle sokak aralarında oluşan kötü görüntü ve kirliliğin de önüne geçmiş olacak.

Her Mobil Kesim Ünitesi ve mezbahada birer veteriner hekim hizmet verirken, isteyenler Yakaköy, Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus mezbahalarında hizmet alabilecek.