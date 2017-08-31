Kurban pazarlarında arife yoğunluğu

Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır'da, Kurban Bayramı arifesinde canlı hayvan pazarları vatandaşların akınına uğradı.

Büyükşehirler başta olmak üzere birçok kente kurbanlıkların gönderildiği ve hayvancılık açısından önemli bir merkez olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Kurban Bayramı öncesinde hareketlilik arttı.

Kars, Erzurum, Ağrı başta olmak üzere Ardahan, Iğdır ve Erzincan'daki besiciler, kurulan pazarlarda yıl boyunca besledikleri kurbanlıkları satıp emeklerinin karşılığını almaya çalışıyor.

Erzurum'da, sabah erken saatlerde kurbanlıklarını Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Hayvan Satış Yeri'ne getiren besiciler, kurbanlıklarını satmak için alıcılarla ciddi pazarlıklar yapıyor.

Besiciler, denetimlerin yoğun yapıldığı pazarda, satılan büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar araçlara yüklenerek alıcılarına ulaştırılıyor.

Kars

Kars'ta kurulan canlı hayvan pazarlarında Kurban Bayramı'nın arife gününde yoğunluk arttı.

Kurbanlık alımlarını son güne bırakan vatandaşların akın ettiği Cumhuriyet Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Iğdır'dan gelen besici İsmail Kocadeniz yaptığı açıklamada, kurbanlıkları son günde biraz daha ucuza sattıklarını anlatarak, "Getirdiğim kurbanlıklardan 20'sini sattım, elimde bir tane koç kaldı. Alıcılar fiyatlar çok yüksek diyor. Biz bunları yetiştirene kadar çok masraf ettik. Çoban tuttuk yemlerini, ilaçlarını aldık ona rağmen ucuza veriyoruz." dedi.

Besici Hakkı Bayrambey de "Mercan" adı verdiği boğayı sabahın erken saatlerinde pazar alanına getirerek 11 bin lira karşılığında sattığını söyledi.

Iğdır

İlçe ve köylerden Iğdır Hayvan Pazarı'na kamyonetlerle kurbanlıklarını getiren besiciler, 'arife'yi berekete dönüştürmenin çabasını harcadı.

Sabah saatlerinden itibaren yakınlarıyla hayvan pazarına gelen vatandaşlar ise bütçelerine uygun kurbanlık bulabilmek için gezdi.

Son güne kalan alıcılar, fiyatları 4 ile 10 bin lira arasında değişen büyükbaş ve 600 ile bin 200 lira arasında değişen küçükbaş hayvanları alabilmek için besicilerle pazarlık yaptı.

Besici Aydın İrem yaptığı açıklamada, pazardaki arife yoğunluğu ve bereketinden memnun olduklarını aktardı.

Elinde az sayıda küçükbaş kurban kaldığını anlatan İrem, "Son bir haftadır yoğun bir kurban satışı yaptık, elimizde az sayıda hayvan kaldı. 100 tane küçükbaş hayvan getirmiştim, şimdi 6 tane kaldı. Pazar yoğunluğu bize bu yıl bereket getirdi." ifadesini kullandı.

Ardahan

Ardahan'da arife gününde canlı hayvan hayvan pazarına ilgi yoğun oldu.

Hayvan pazarına son gün gelenler, alanda gezdikten sonra beğendikleri kurbanlıklar için besicilerle pazarlık yaptı.

Pazarda dikkatleri üzerine çeken 800 kilogram ağırlığındaki "Baran" ismi verilen kurbanlık da büyük ilgi gördü.

Kurbanlığın sahibi Ömer Yılmaz, getirdiği kurbanlığın pazardaki en iri büyükbaş hayvan olduğunu ancak 12 bin lira değer biçtikleri hayvana henüz alıcı bulamadıklarını anlattı.

Erzincan

Erzincan'da Ticaret Borsasınca oluşturulan canlı hayvan pazarı da son gün kurbanlık almak isteyen vatandaşların akınına uğradı.

İlk gün bekledikleri ilgiyi görmeyen besicilerin, arife günü yaşanan yoğun kurbanlık satışı dolayısıyla yüzleri güldü.

Besici Alaattin Fırat yaptığı açıklamada, canlı hayvan sayını önceki yıllara nazaran çok daha fazla gördüğünü dile getirerek, "Hayvancılığın bittiğini söylüyorlar ama meydanda binlerce kurbanlık var. Bu da hayvancılığın arttığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kurbanlık alıcısı Sadi Tartar ise fiyatların geçen yıla göre makul olduğunu, buradan kurbanlık alarak ayrılmak istediğini aktardı.