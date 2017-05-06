  • 06 MAYIS 2017, CUMARTESI

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Kur'an-ı Kerim'i işaret diliyle hatim ettiler

Çorlu Müftülüğünce açılan kursta eğitim gören işitme engelli kadınlar, Kur'an-ı Kerim'i işaret diliyle hatim etti.

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Kuran-ı Kerimi işaret diliyle hatim ettiler

Çorlu Müftülüğünce açılan kursta eğitim gören işitme engelli kadınlar, Kur'an-ı Kerim'i işaret diliyle hatim etti.

Fatih Kur'an Kursu'nda altı ay süren eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlar için müftülükte hatim töreni düzenlendi.

İşitme engelli 6 kadın kadın, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle İstiklal Marşı'nı okudu.

Çorlu Müftüsü Adem Gülmek, konuşmasında, işitme engelli kadınların eğitimlerini özveriyle tamamlayarak Kur'an-ı Kerim'i hatim ettiklerini söyledi. Kursiyerlerin diğer işitme engellilere örnek olacaklarını vurgulayan Gülmek, engellilere yönelik kursların devam edeceğini belirtti.

Hatim töreninde, müftülüğün açtığı kurslarda eğitim gören 4-6 yaş grubu çocuklar da Kur'an-ı Kerim okudu.

Törene, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Milli Eğitim Müdürü Mustafa Güçlü, işitme engelli kadınların yakınları ve vatandaşlar katıldı. AA

Etiketler: Çorlu Müftülüğü, Kur'an-ı Kerim
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