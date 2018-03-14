Kur'an-ı Kerim'e tuzakladıkları patlayıcıyla şehit ettiler

Uzman ekipler, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kontrolü sağlanan yerleşim yerlerinde, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı ve mayınları tek tek imha ediyor.

Uzman Çavuş Orhan Sürmen de, Afrin kırsalındaki Dermaşanlı Köyü'nde arama tarama faaliyeti yürüten birliktendi. Sürmen'in, teröristlerin el yapımı patlayıcı yerleştirdikten sonra tahrip ettiği Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırdığı sırada, tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştüğü belirlendi.

Güvenlik kaynakları, "askerlerin manevi değerlere hassasiyetinden faydalanmak isteyen teröristlerin, İslami değerleri hiçe sayarak bu tür kalleş tuzaklar kurduğunu" ifade etti.

Benzer tuzaklara karşı bölgede görevli askerlerin uyarıldığını vurgulayan güvenlik kaynakları, bu tarz eylemlerin hiçbir şekilde harekatı sekteye uğratmayacağının altını çizdi.

'Teröristlerin akıl hocası yabancı istihbarat örgütleri'

Bölgede bugüne kadar binlerce el yapımı patlayıcı ve mayının imha edildiğini belirten güvenlik kaynakları, teröristlerin patlayıcıları kadın iç çamaşırından gıda maddelerinin içine kadar farklı yerlere tuzakladıklarına dikkat çekti.

Bazı patlayıcıların telsiz, cep telefonu gibi cihazlarla uzaktan kumanda edildiğini vurgulayan güvenlik kaynakları, teröristlere bu tür patlayıcıların hazırlanması konusunda, yabancı istihbarat örgütlerinin eğitim verdiğini söyledi.

Çukur operasyonlarında da aynı yöntem kullanılmıştı

Güvenlik kaynakları, Afrin'deki el yapımı patlayıcılarla hazırlanan tuzaklama yönteminin aynısının terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır'ın Sur, Şırnak merkez ile Silopi, Cizre ve İdil, Hakkari'nin Yüksekova, Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki çukur operasyonlarında da görüldüğünü belirtti.

Nusaybin'de bir evdeki Kur'an-ı Kerim'e teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı, bölgede arama tarama faaliyeti sürdüren asker fark ederek etkisiz hale getirmişti.

Kaynak: AA