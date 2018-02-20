Kuralları hiçe sayan sürücüler kameralara yakalandı

İstanbul Küçükçekmece’de E-5’teki trafikten kaçmaya çalışan sürücüleri trafik kurallarını hiçe saydı. Trafikten kaçmaya çalışan sürücüler, yan yol ile E-5 bağlantı noktasından ters yönden ilerlemeye başladı.

Trafik akışını tehlikeye sokan sürücülerin bir hayli fazla olması görenleri hayrete düşürürken kural tanımaz sürücülerin ters yönde ilerleyişi kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde E-5 karayolunda ilerleyen sürücülerin yan yol bağlantı noktasından geri geri çıkmaya çalıştıkları görülüyor.

Bazı sürücüler daha da ileriye giderek aracının yönünü değiştirerek ters yönden ilerliyor. Kuralları hiçe sayan sürücülerin bir hayli fazla olması görenleri hayrete düşürüyor.

Kaynak: İHA