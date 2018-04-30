"Künefe çeviren adam" heykeline demir tepsi yerleştirildi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık gördüğü Hatay'ın Antakya ilçesi Ulus Meydanı'nda bulunan heykele demir tepsi takıldı.

Montajı yapan heykeltıraş Itır Güleryüz, heykeli Hatay'ı simgelemesi için yaptıklarını söyledi.

Güleryüz, hırsızlık olayının önüne geçmek için demir tepsi yerleştirdiklerini anlattı.

"O zaman tepsimizin çalınma nedeni bakır tepsi kullanmamızdı. Bir daha böyle bir hırsızlık olayı ile karşılaşmamak için tepsiyi bakır yerine demir olarak tasarlayıp yerleştirdik."

Kaynak: AA