Kumpas davalarının hakim ve savcıları yargılanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik soruşturmanın yargı ayağını oluşturan ve binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyetine, Daire Üyesi Mehmet Öztunç başkanlık yaptı.

Duruşmada, savunma yapan eski savcı Adnan Çimen, suçlamaları reddetti.

FETÖ üyesi olmadığını ileri süren Çimen, kumpas soruşturmalarında kendisinin görevlendirilmediğini, bu soruşturmaların ardından açılan davalarda da duruşma savcısı olmadığını söyledi.

Bir dönem müfettişlik yaptığını hatırlatan Çimen, "Ben FETÖ kontenjanından müfettiş olmuş olsam cepheye sürülmem gerekmez miydi? FETÖ beni tepe tepe kullanırdı. Bana raportörlük bile verilmedi." dedi.

Kumpas soruşturmalarındaki görevlendirmelerin dönemin İstanbul Başsavcıvekili firari eski savcı Fikret Seçen tarafından yapıldığını dile getiren Çimen, iddiaların iftira olduğunu iddia etti.

"Şifreyi hatırlayınca söyleyeceğim"

Hakkında FETÖ mensubu olduğuna dair verilen bir ifadeyi hatırlatan Çimen, beyanları kabul etmedi.

Sanık Çimen, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin seçiminde de örgüt mensupları lehine çalışma yapmadığını kaydetti.

Mahkeme Başkanı Öztunç, yakalandığında ele geçirilen telefonun şifresini neden vermediğini sorması üzerine Çimen, "Şifresini bir gün önce değiştirdim, hatırlayamıyorum. Şifreyi hatırlayınca söyleyeceğim." diye konuştu.

Eski hakim Birol Bilen ise FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden önce açığa alındığını, darbe girişiminden sonra başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandığını hatırlattı.

Darbe girişimini televizyondan öğrendiğini anlatan Bilen, hakkında örgüt yöneticiliğinden soruşturma yapıldığını kaydetti.

28 "ByLock" girişi tespit edildi

Terörist ilan edildiğini dile getiren Bilen, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Mahkeme Başkanı Öztunç, Bilen'e, kendi üzerine kayıtlı sabit internet hattı üzerinden örgütün şifreli haberleşme ağı "ByLock"u kullandığına yönelik mahkemeye gönderilen evraktaki bilgileri okudu.

Öztunç tarafından evraka göre, 28 kez "ByLock"a giriş yapıldığının, 26 mesaj gönderildiğinin, 40 mesajın alındığının belirtilmesi üzerine Bilen, bunları kabul etmedi.

Duruşmaya, yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

Kaynak: AA