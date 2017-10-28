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Buradasınız : » » Kum fırtınası çıktı! 11 araç birbirine girdi

Kum fırtınası çıktı! 11 araç birbirine girdi

Aksaray-Konya karayolunun 10. kilometresinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin bir metreye kadar düşmesi sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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Kum fırtınası çıktı! 11 araç birbirine girdi

Aralarında tır, otomobil, kamyon ve kamyonetin bulunduğu 11 aracın karıştığı Aksaray'daki kazada, Yakup ile kızı Büşra Bölükbaş olay yerinde yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, Aksaray Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazaya karışan bir aracın sürücüsü, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir anda toz bulutu çıktığını söyledi.

Bunun üzerine tüm araçların aniden fren yapmaya başladığını ifade eden sürücü, "Dörtlülerimi yakıp bekledim. Öndeki araçlar durduğu için durdum. Arkadan gelen kamyon ve tırlar ise arka arkaya çarpıştı. Burası da bir anda karıştı." dedi.

Öte yandan, kazanın ardından tek taraflı trafiğe kapanan karayolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: zincirleme trafik kazası, kum fırtınası, Aksaray
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