Kültür ve Turizm Bakanlığından Alman medyasına yanıt

Kültür ve Turizm Bakanlığından, "Özü barış, güven ve kardeşlik olan turizmde siyasi söylemlerden, abartılı yayınlardan etkilenilmeyeceği düşüncesiyle, ülkemize seyahat edecek tüm misafirlerimizin, tatillerinin bugüne kadar olduğu gibi yine huzur içinde geçeceğini bilmelerini isteriz." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında "Türkiye'ye Seyahat Uyarısı" başlığıyla yer alan ve yabancı yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberlere ilişkin açıklama gereği duyulduğu bildirildi.

Türkiye'nin turizmde en büyük partneri olan ve en çok ziyaretçi gönderen ülkenin Almanya olduğu belirtilen açıklamada, yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye seyahat eden Alman vatandaşlarının sayısının 863 bin 572 olduğu ve bu seyahatlerin devam ettiği aktarıldı.

Turizmin insanları, toplumları ve farklı kültürleri bir araya getiren barış projesi olduğu, bundan hareketle siyasetin dışında tutulmasının önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya barışına katkı sağlayan önemli bir olgu olan turizm aktivitesini hükümetler arasında yaşanan siyasi görüş ayrılıklarından uzak tutarak, turizm hareketlerinin ve insanların seyahat özgürlüğünün engellenmemesi gerekmektedir. Nitekim, yabancı misafirlerimizin ülkemize yönelik rağbetleri, ülkemiz aleyhine başlatılan kampanyaların itibarsızlığını ortaya koymakta, turizmdeki artış düzeyimiz ise Türkiye turizminin gücünü ve yaratılmak istenilen krizlere karşı direncini göstermektedir."

"Gerçeği yansıtmıyor"

Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin İngiliz medyasındaki haberlere de değinilen açıklamada, "Özellikle İngiliz basın kuruluşlarında yayınlanan haberlerde, Türkiye'nin ciddi olarak etkilendiğinin vurgulanması gerçeği yansıtmadığı gibi ülkemizi çok yakından tanıyan Alman dostlarımızın da seyahat tercihlerine siyasi söylemlerle yön vermeyecekleri kanaatindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"İngiliz vatandaşları başta olmak üzere, ülkemizi tercih eden tüm misafirlerimize Türkiye'de hayatın olağan seyrinde devam ettiğini ve yaşanılan bu doğal afetin Türkiye'de güvenliği ya da huzuru etkileyecek bir ortam yaratmadığını bildirmek isteriz. Nitekim bu durum İngiltere turizm otoritelerine de tarafımızca iletilmiş olup, basına gerekli bilgiler verilmiştir.

Özü barış, güven ve kardeşlik olan turizmde siyasi söylemlerden, abartılı yayınlardan etkilenilmeyeceği düşüncesiyle, ülkemize seyahat edecek tüm misafirlerimizin, tatillerinin bugüne kadar olduğu gibi yine huzur içinde geçeceğini bilmelerini isteriz."