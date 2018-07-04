Kültür Bakanlığı öncülüğünde korsanla mücadele sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde korsan yayınlarla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Türkiye'nin 81 ilinde valilikler bünyesinde oluşturulan Denetim Komisyonları aracılığıyla sahte bandrollü kitap, bilgisayar programları, bilgisayar oyunları, CD, film ve müzik albümü gibi materyallerin yasa dışı yollarla çoğaltılmış nüshalara denetimler yapılıyor.

Bakanlık öncülüğünde yürütülen bu denetimler, korsan üretimin engellenmesine önemli katkı sağladı.

Korsan üretim yapan 544 kişi hakkında işlem yapıldı

Bakanlığın verilerine göre, sene başından mayıs ayı sonuna kadar olan süreçte 505 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda korsan satış yaptığı belirlenen 544 kişi hakkında işlem yapıldı.

Aralarında CD, kitap, film ve albümlerin bulunduğu 846 bin 641 korsan materyal ele geçirildi.

Bakanlık, ayrıca bugüne kadar bin Denetim Komisyonu üyesine korsanla mücadeleye dair eğitim verdi.

Telif haklarında yeni dönem

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla çalışmaları hızlandırılarak mayıs ayında Meclise sunulan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın yasalaşmasıyla telif hakları ve korsanla mücadele konusunda yeni bir dönemin başlaması hedefleniyor.

Tasarıyla, adil ve makul bedellere dayanan telif lisanslama sisteminin oluşturulması, dijital alanda telif hakkı ihlalleriyle daha hızlı ve etkin mücadele edilmesi, var olan uygulamaların iyileştirilmesi, kütüphanecilik faaliyetlerinin menfaat dengesine dayalı şekilde yasal zemine kavuşturulması ve kamunun eserlerden faydalanma imkanının arttırılması düşünülüyor.

Kaynak: AA