Kulp'taki terör operasyonu tamamlandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kulp'un kuzeyinde 20 Nisan'da başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Gökçeli" operasyonunun, 24 Nisan saat 04.00'te tamamlandığı belirtildi.

İki teröristin etkisiz hale getirildiği, uzun namlulu silah, RPG-7 roketatar, 2 antitank roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 2 anti personel roketatar mühimmatı, 3 el bombası, 4 şarjör, 120 fişek ve el telsizi ile çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, 12 sığınağın da kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi.

Bölgedeki köy ve mezrada bulunan 23 ev ve eklentisinde yapılan aramada 2 iş birlikçinin yakalandığı vurgulanan açıklamada, araziye tuzaklanmış 4 el yapımı patlayıcı ile patlayıcı yapımında kullanılan 3 tüp ve 30 kilogram amonyum nitratın yerinde imha edildiği bildirildi. AA