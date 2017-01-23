Kulp Belediyesine görevlendirme yapıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan DBP'li Belediye Başkanı Metin Dinar'ın yerine Kaymakam Fatih Dülgeroğlu görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığınca, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirilen Dülgeroğlu görevine başladı.

Polis ekiplerinin belediyede bomba arama köpekleriyle yaptığı aramanın ardından çalışanlarla toplantı gerçekleştirilen Dülgeroğlu, belediyenin önemli hizmetler sunan bir kurum olduğunu söyledi.

Dülgeroğlu, amaçlarının devlet ve milletin sağladığı kaynakları kullanarak vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yüzlerini güldürecek projeleri hayata geçirmek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"İlçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişimine katkı sağlamaktır. Politik duruşu ve hayat felsefesi ne olursa olsun, bütün vatandaşımızın hak ettiği kaliteli belediye hizmeti alması için canla başla mücadele edeceğiz. Bu anlamda bizimle aynı hassasiyeti paylaşan, görev ve sorumluluk bilinciyle hareket eden, kanun ve mevzuatın emrettiği doğrultuda işinin hakkını veren hiç kimseyle sorunumuz yok. Halka hizmet, Hakk'a hizmet felsefesi ile mesai mefhumunu gözetmeksizin, vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla el ele verip kısa zamanda yıllardır ihmal edilmiş olan ilçemizin çehresini değiştireceğiz."