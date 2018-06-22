Küllerinden doğan şehir İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1994 yılından günümüze tarihi şehrin dönüşümünü bir kliple anlattı. 24 yıllık değişim gözler önüne serildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi "Küllerinden Doğan İstanbul" adıyla işte bu videoyu hazırladı. Tarihi şehrin 24 yıllık mücadelesi anlatıldı.

Hava kirliliği, çöp dağları ve susuzluk...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı video, tarihi şehre bir dönem damgasını vurmuş işte bu karelerle başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı seçilmesiyle birlikte bu manzara da değişim gösteriyor.

İstanbul'un yıllar içinde çehresindeki değişim de videoya yansıyor.

Yeni projelerle hava kirliliği ve çöp sıkıntısından arınan bir İstanbul ortaya çıkıyor.

Şehrin en büyük sıkıntısı olan ulaşımda, videonun diğer temalarından.

Boğazın iki yakasını birleştiren Marmaray projesi ile aşılan trafik sorunu görüntülerle anlatılıyor.

Videoda engellilerin hayatını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalar da yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber