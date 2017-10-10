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Buradasınız : » » Kullanmadım dediği ByLock'tan bin 888 sayfalık veri çıktı

Kullanmadım dediği ByLock'tan bin 888 sayfalık veri çıktı

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski dershane ve yurt çalışanı, ilk kez hakim karşısına çıktı.

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Kullanmadım dediği ByLocktan bin 888 sayfalık veri çıktı

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski dershane ve yurt çalışanının yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan G.D. ile avukatı katıldı.

G.D, duruşmadaki savunmasında, üniversiteden sosyal bilgiler öğretmeni olarak mezun olduktan sonra KPSS'yi kazanamadığını söyledi.

FETÖ'nün kapatılan yurtlarından birinde iş bulduğunu belirten G.D, "Daha sonra bir dershanede çalışmaya başladım. 2014 yılında da ayrıldım. Bunların terörist olduğunu bilseydim hiç çalışmazdım." dedi.

G.D'nin ByLock kullanmadığını söylemesi üzerine mahkeme başkanı, "Üzerine kayıtlı iki hatta da ByLock gözüküyor. Birinden Samsun'dan giriş yapılmış. Diğerinden de Samsun ve Kastamonu'dan giriş yapıldığı görülüyor. Gelen raporlara göre hattın birinde bin 694, diğerinde de 194 sayfa veri görülüyor. Buna ne diyeceksin?" ifadelerini kullandı.

G.D, ByLock kullanmadığını tekrarlayarak, bunun nasıl olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, G.D'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 29 Mart 2018'e erteledi.

Etiketler: kastamonu, bylock, fetö, PDY
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