"Kullanmadım" dediği ByLock'a 216 binden fazla giriş yapmış

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen ve tutuklu yargılanan eski polis Ahmet Gazi, tutuklu bulunduğu Samsun E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen polis memuru Ahmet Gazi, suçlamaları reddetti.

Ahmet Gazi, "Kars'ta 2 sene dershane öğretmenliği yaptım, 5.5 yıl da polis memuru olarak görev yaptım. Benim FETÖ ile bir irtibatım olmadı. Ancak 2008 yılının yaz aylarında Kars Nilah Dershanesi'ne başvurdum ve 2010'a kadar burada öğretmenlik yaptım" dedi.

Evli olduğunu ve eş durumundan dolayı Kars'a geldiğini anlatan Gazi, sadece örgütün dershanelerinde çalıştığını, ByLock'u ise hiç kullanmadığını savundu.

Gazi'nin, telefon hattına 11 Ağustos 2014'te ByLock programı yüklendiği ve bu programa 216 bin 953 kez erişim sağladığı tespit edildi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Gazi'nin terör örgütü üyeliği suçunu işlediğinin sabit olduğuna karar vererek, sanığı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA