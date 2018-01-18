  • 18 OCAK 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.779
    EURO 4.638
  • BIST 116967.11
    ALTIN 161.693
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Kullanmadım' dediği ByLock'a 2 bin kez erişim sağlamış

'Kullanmadım' dediği ByLock'a 2 bin kez erişim sağlamış

Şanlıurfa'da ByLock kullanmadığını öne süren sanığın ByLock'a "bir yılda yaklaşık 2 bin kez erişim sağladığı" belirlendi. Sanık 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kullanmadım dediği ByLocka 2 bin kez erişim sağlamış

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Mahmut B. ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen sanığın, programa bir yılda yaklaşık 2 bin kez erişim sağladığının tespit edildiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olması ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Son sözü sorulan Mahmut Bike, ByLock kullanmadığı ve suç işlemediğini iddia ederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA

Etiketler: şanlıurfa, FETÖ operasyonu, fetö, bylock
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER