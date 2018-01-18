'Kullanmadım' dediği ByLock'a 2 bin kez erişim sağlamış

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Mahmut B. ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen sanığın, programa bir yılda yaklaşık 2 bin kez erişim sağladığının tespit edildiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olması ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Son sözü sorulan Mahmut Bike, ByLock kullanmadığı ve suç işlemediğini iddia ederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA