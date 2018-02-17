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Kullanılmayan ev 2 haftada ikinci kez yandı

Konya'da kullanılmayan bir evde 2 haftada ikinci kez yangın çıktı. Ev, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

17 Şubat 2018 Cumartesi 08:27



