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Kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Manisa'dnın Salihli ilçesinde kullandığı traktörün altından kalan sürücü Ayhan Eriş yaşamını yitirdi.

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Kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Manisa'da, 55 yaşındaki Ayhan Eriş 22 Nisan'da akşam saatlerinde traktörle zeytinliği sürmeye gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Ailesinin durumu jandarmaya bildirmesi ardından zeytinlik bölgesinde arama yapan ekipler, Eriş'in tarlada traktör sürdüğü sırada engebeli bölgede devrilerek takla attığını belirledi.

Traktörün altında kalan Eriş hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerin yardımı ile Eriş'in cesedi sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Salihli Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: traktör, sürücü, Manisa
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