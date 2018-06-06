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Kulaklığın içinden uyuşturucu çıktı

Isparta’da narkotik polisinin şüphe üzerine durdurduğu yolcu, kulaklığın içerisine gizlediği eroinle yakalanarak gözaltına alındı.

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Kulaklığın içinden uyuşturucu çıktı

Isparta'da uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemek için çalışmalar yürüten Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüslerinde arama yaptı. 

Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde kontroller yapan ekipler, Antalya’dan Isparta’ya gelen otobüsteki H.A.’yı durdurarak üst araması yaptı. Yapılan kontroller sonucu, H.A.’nın kullandığı otobüs kulaklığı içerisine gizlenmiş şekilde 2,59 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheliyi gözaltına alan emniyet ekiplerinin H.A.’ya ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yaptıkları öğrenildi. 

Kaynak: İHA 

Etiketler: kulaklık, ısparta
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