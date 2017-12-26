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Buradasınız : » » Kudüs'ün hikayesi İstanbul'da sahnelendi

Kudüs'ün hikayesi İstanbul'da sahnelendi

Binlerce yıllık birikimin şehri Kudüs'ün hikayesi, sahnede canlandı. "Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı" adlı gösteri, İstanbul'da seyirciyle buluştu.

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Dinlerin buluşma noktası, kutsal mekanların merkezi, kadim şehir Kudüs. "Zamanın Kudüs'ü, Kudüs'ün Zamanı" adlı dramatik gösteri, İstanbul'da sahnelendi.

Kudüs Platformu'nca hazırlanan gösterinin hazırlıkları, bir yıl sürdü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle sahnelenen ve görsel, işitsel sahne sanatlarının kullanıldığı özel gösteri, büyük beğeni topladı.

Gösteride, Hazreti Ömer'den Selahaddin Eyyubi'ye, Yavuz Sultan Selim'den Abdülhamit'e Kudüs'ün manevi kimliğine değer katan önemli isimlerin yaşamlarından kesitler de sunuldu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı, kudüs
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