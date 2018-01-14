Kudüs Halk Koşusu'na yüzlerce vatandaş katıldı

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle, Çengelköy'den 15 Temmuz Şehitler Makamına "Kudüs Halk Koşusu" düzenledi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Çengelköy 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'ndeki başlangıç noktasında, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etmek için toplandıklarını belirtti.

Türkmen, Kudüs'ün kırmızı çizgi olduğunu vurgulayarak, "Kudüs hassasiyetimizi bir kez daha dünyaya haykırmak istiyoruz. Sözümüzle değil, bu sefer eylemimizle, koşarak haykırıyoruz. Havanın soğuk ve yağmurlu olmasına rağmen vatandaşımızın katılımı oldukça yüksek. Anlamlı bir noktadan başlıyoruz, 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden 15 Temmuz Şehitler Makamı'na gideceğiz." dedi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, "Kudüs biziz, biz Kudüs'üz. Hiçbir farkımız yok. Biz kendimiz olabilirsek, kendimize dönebilirsek, Allah'ın izniyle Kudüs o gün kurtulmuş olacak. Yoksa sadece siyonistleri oradan çıkarmakla Kudüs kurtulmaz. Yüreğimizde Kudüs'ü kurtarmamız gerekiyor. Yüreğimizde Kudüs'ü fethetmemiz gerekiyor. Bunun için de bu organizasyonu sembolik bir anlam taşıması için gerçekleştiriyoruz. 15 Temmuz'un yaşandığı bir noktadan başlıyoruz. Aslında iki mesaj birden vermiş olacağız, 'Bu ülkede bir daha 15 Temmuzlar yaşanmasın.' İkinci mesajımız da 'Kudüs, bizi bekliyor." diye konuştu.

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Mustafa Canbey de şunları kaydetti:

"1945'ten beri Kudüs peyderpey işgal ediliyor. Kudüs işgalci İsrail'in başkenti yapılmak isteniyor. İnşallah sizlerin, bizlerin mücadelesiyle olmayacak. Orada bir haksızlık, hukuksuzluk var. Bu milletin, medeniyetin çocukları tarih boyunca nerede bir haksızlık ve hukuksuzluk varsa her zaman onun karşısında olmuştur. Aralık ayında Kudüs, Amerika tarafından İsrail'in başkenti olarak ilan edilmeye çalışıldı. Bütün Müslümanlar bu davaya sahip çıktı ve sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin önderliğinde bu karar 128 kabul oyuyla reddedildi. İnşallah önümüzdeki dönemde Kudüs özgürlüğüne kavuşacaktır."

Koşuyu, Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen ile İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Filistinli Muhammed et-Tavil başlattı.

15 Temmuz Şehitler Çeşmesi önünden başlayan halk koşusu, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda sona erdi. Koşuya katılanlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ve Mehmed Akif'in Ersoy'un, "Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek/,İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek", beyti ile "İsrail bir terör devletidir, inadına Kudüs", "Üzülme çünkü Allah bizimledir", yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüş sonunda vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret ederek, duada bulundu.

Kaynak: AA