Kudüs Halk Koşusu yarın İstanbul'da yapılacak

Tüm vatandaşların katılabileceği ve herhangi bir kayıt gerektirmeyen koşu, mehteran kösüne vurulmasıyla başlayacak ve güzergahtaki yol, tek şerit olarak trafiğe kapatılacak. Filistinli gençlerin de iştirak etmesi beklenen koşuda, katılımcılar alanda kurulan stantlardan Türkiye ile Filistin bayrakları temin edebilecek.

Koşu, saat 10.30'da Çengelköy'deki 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden verilecek startın ardından, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda sona erecek.

15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde yarışmayı tamamlayan ve dereceye girenlere kupa, 10 bin katılımcıya da Kudüs Koşusu Hatıra Madalyası takdim edilecek. Hatıra madalyalarının arkasındaki numaralara göre yapılacak çekilişle, 10 kişiye Kudüs ziyareti hediye edilecek. Programda, sanatçı Ömer Karaoğlu da Kudüs eserinin de yer aldığı ezgilerini seslendirecek.

ÖNCÜ Gençlik ve Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, kulüp tarafından organize edilen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen koşu, "Bayrak Senin Elinde" teması ile gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA