Kudüs direnişinin sembolü Filistinli Cuneydi Türkiye'ye geliyor

Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Cuneydi, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 3 günlük etkinlik kapsamında, yarın İstanbul'a gelecek.

Cüneydi Payitaht: Abdülhamid dizisinin setini ziyaret edecek

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kabir ziyaretiyle başlayacak etkinlik, akşam düzenlenecek "Kudüs Gecesi" programıyla devam edecek. Cuneydi, İstanbul'da bulunduğu süre içinde lise öğrencilerine yaşadığı süreci anlatacak. Ayrıca, TRT 1'de yayınlanan "Payitaht: Abdülhamid" dizisinin setini ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek

Cuneydi, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Filistinli 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, 7 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda İsrail askeri tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. 21 gün tutuklu kaldıktan sonra 28 Aralık 2017'de kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi'nin İsrail askerleri tarafından dövülmesi sonucunda sağ omzunda kırık oluşmuştu.

Öte yandan Ofer Askeri Mahkemesi Cuneydi'nin dünkü duruşmasını, 19 Şubat'a ertelemişti.

Kaynak: AA