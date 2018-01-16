Kudüs direnişinin sembolü Fevzi el-Cuneydi İstanbul'da

16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, Filistin'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından çıkan olaylarda çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta Kudüs direnişinin sembolü haline gelmişti.

Esenler Belediyesi'nce düzenlenen 3 günlük etkinliğe katılmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'dan İstanbul'a gelen Cuneydi, ilk olarak Çemberlitaş'taki 2. Abdülhamid'in kabrini ziyaret etti. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun da eşlik ettiği Cuneydi, ziyaretin ardından gazetecilerle buluştu.

İstanbul'da ilk olarak Sultan Abdülhamid Han'ın mezarına gelerek, burada dua ettiklerini anlatan Cuneydi, 2. Abdülhamid'in önemini şu sözlerle anlattı:

"Sultan Abdülhamid Han, bizim için çok önemli ve çok anlamlı bir isim. Filistin davasında, Filistin topraklarından vazgeçmeyen bir padişahımız, bir sultanımız. Bunun için ilk olarak buraya geldik. Biz onu gerçekten çok seviyoruz, tarihini okuduk. Ne kadar önemli bir sultan olduğunu iyi biliyoruz. Abdülhamid Han, Filistin'den ve Filistin'deki hakkımızdan vazgeçmedi. Çünkü kendisinin tavrı gururluydu. Filistin topraklarından hiçbir zaman Yahudilere taviz vermedi. O dönemde bildiğiniz üzere Osmanlı Devleti çok zor bir dönem içerisindeydi. Birçok borcu vardı buna rağmen Filistin topraklarını hiçbir zaman satmadı, ufak bir parça bile vermedi. Bunun için Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah yakın zamanda Sultan Abdülhamit Han gibi yenileri çıkar, hakkımızı siyonistlerden alır."

Cuneydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Sultan Abdülhamid gibi Filistin için cesaretli ve kararlı bir duruş sergilediğini vurguladı.

Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu aktaran Cuneydi, Filistin halkının Türkiye'yi ve Türkiye'deki kardeşlerini çok sevdiğini söyledi.

"Filistin davasını konuşabilmek için geldim"

Davetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cuneydi, "Ben ikinci vatanıma geliyorum, yabancı bir ülkeye gitmiyorum. Türkiye'deki kardeşlerimin arasına geliyorum, onlarla birlikte olacağım. Onun için geldim, sizinle olabilmek, Filistin davasını konuşabilmek için geldim. Türkiye'de ve İstanbul'da olduğum için çok mutluyum. Tekrar Esenler Belediye Başkanı Göksu'ya teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hep yanımızda durduğu için çok teşekkür ederiz. Filistin halkı olarak bu duruşu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her zaman yanlarında durduğu için yeniden teşekkür eden Cuneydi, "Hep yanımızda durdu, hapishanede bile... İsrail askerleri beni tutukladığında davamıza sahip çıktı. Erdoğan'ı davamıza sahip çıktığı ve yanımızda durduğu için çok seviyoruz. Erdoğan, davamızdan vazgeçmedi ve sürekli yardım gönderiyor. Ayrıca Türkiye'yi ve Türkiye'deki tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu alınan karardan sonra gösterdiği tavırdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Filistin davası için son olarak şunu demek istiyorum; Filistin sadece Filistin'in değil, aynı zamanda Türkiye'deki kardeşimizin, tüm Müslümanların ve İslam aleminin davasıdır." dedi.

"Erdoğan, İsrail'in politikasını tüm dünyaya gösterdi"

Cuneydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları sırasında Kudüs'te çekilen fotoğrafını paylaşarak, İsrail'in Filistin'deki çocuklara karşı politikasını tüm dünyaya gösterdiğini ifade ederek, şunları anlattı:

"Böylece işgalci İsrail'in kara yüzü her yerde görünmüş oldu. Bu açıkçası bizim için büyük bir zaferdir. İsrail'in gerçek yüzünün her yerde gözükmesi lazım. İsrail sadece bana değil, Filistin'deki tüm çocuklara aynı tavırla yaklaşıyor. Çocuklarımızı tutukluyor, aynı vahşeti gösteriyor. Tutukladığında mahkemelere göstermiyor, beni tutukladığı gibi vahşi bir şekilde tutukluyor. Sadece ben değil birçok çocuk tutuklandı Filistin'de. İsrail askerleri beni tutuklarken omuzlarıma silahlarıyla vurdu ve omzumu kırdı. Hala omzum kırık. Hapishanede 22 gün kaldım ve sonra çıktım. 14 Ocak'ta mahkeme vardı, 14 Şubat'a ertelendi."

"İsrail korkuyor benden"

Fevzi el-Cuneydi, bir gazetecinin "Fotoğrafa baktığında neler hissediyorsun?" sorusuna, şu karşılığı verdi:

"Fotoğrafımı hapisten çıktıktan sonra görebildim. Hapisteyken hiçbir şey göremedik, haberlere bakamadık. Hapishanedeki televizyonda istediği haberleri, İsrail'i gösteriyor. Hapishaneden çıktıktan sonra sokaklara baktığımda aslında mutlu oldum, gurur duydum. Çünkü ben korkmuyorum burada, İsrail korkuyor benden. Bunun ispatı; bir asker değil, 23 asker beni tutukluyor ve kahraman olarak çıkıyorum."

"Sokağa çıktığınızda tutuklanabileceğini düşündünüz mü, korktunuz mu?" sorusunu Cuneydi, şöyle yanıtladı:

"Ben Filistinliyim, bu davada bir askerim. Filistin'in çocuğuyum. Bu davada bütün kardeşlerimin ve arkadaşlarımla birlikte birer asker olmalıyız. Ben bunları hiç düşünmeden sokağa çıktım. Ben vatanıma, Kudüs'e, bizim başkentimize sahip çıkmazsam kim sahip çıkacak? Bunun için sokaklara çıktık, davamıza sahip çıktık. Benim için hiç önemli değil, beni tutuklayabilirler, şehit edebilirler, hapse atabilirler, her türlü ihtimal var, ben bunlara hazırım. Kardeşimle, arkadaşlarımla birlikte Filistin'e, vatanıma, toprağıma ve başkentimize, Müslümanların başkentine sahip çıkmaya çalıştım."

Cuneydi, İstanbul ziyareti kapsamında, bugün "Kudüs Gecesi" programına katılacak. İstanbul'da bulunduğu süre içinde lise öğrencilerine yaşadığı süreci anlatacak olan Cuneydi, TRT 1'de yayınlanan "Payitaht: Abdülhamid" dizisinin setini ziyaret edecek. Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi'nin son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA