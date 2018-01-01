Kudüs direnişinin sembolü Cüneydi'nin fotoğrafına birincilik ödülü

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs kararını açıklamasının ardından Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki protestolar başlamıştı. 16 yaşındaki Fevzi el-Cüneydi de protestolara katılanlar arasındaydı.

Cüneydi protestolar sırasında İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı, gözleri bağlanarak götürüldü, o anki fotoğrafı ile de direnişin sembolü oldu.

Cuneydi'nin gözaltına alındığı anın fotoğrafı birincilik getirdi

Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafları oylamasında Wisam Hashlamoun'ın çektiği "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" başlıklı fotoğraf haber kategorisinde birinci oldu.

Yaşam kategorisinde en çok oyu, Türk Yıldızları ekibinin, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları için yaptığı gösteriye ait, Cem Öksüz'ün "Türk Yıldızları İzmir’de" başlıklı fotoğrafı aldı.

Spor kategorisinde birinciliği ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye’nin sevinci" başlıklı fotoğrafı getirdi. Fotoğrafta, Ampute Milli Takımı'nın İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olduğu maçın ardından oyuncuların yaşadığı sevinç görülüyor.

Anadolu Ajansı, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki 98 seçkin fotoğrafı tüm dünyada oylamaya açtı. Yılın Fotoğrafları" oylamasına 260 bin 231 kişi katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar da yılın fotoğraflarını seçmek için oy kullananlar arasındaydı.

Kaynak: TRT Haber