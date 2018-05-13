Filistin'e Geri Dönüş Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin halkına baskılarını protesto etti.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle oluşturulan Filistin'e Geri Dönüş Platformu'nun üyeleri, Saraçhane Parkı'nda buluştu.

İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddetini ortaya koyan fotoğraf sergisinin açıldığı etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinliğe katılan platform üyeleri, tekbirler getirip "İstanbul'dan Gazze'ye Direnişe Bin Selam", "Yaşasın Filistin Direnişimiz", "Katil İsrail Hesap Verecek", "Direnişe Sadakat Onurumuzdur", "Siyonist Elçilik Kapatılsın", "Katil ABD, Ortadoğu'dan Defol" sloganları atarak, İsrail'in Filistinlilere yönelik baskılarına tepki gösterdi.

Platform adına ortak açıklama metnini okuyan Cem Bozlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve 14 Mayıs Nekbe gününde Telaviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması kararı vermesinin dünyada tepkilere yol açtığını hatırlattı.

Yeryüzünün özgür insanları olarak direniş birliklerinin yanında, terör şebekesi İsrail ve terörizmin merkezi ABD'nin karşısında olduklarını belirten Bozlu, "Kudüs ancak ve sadece Filistin'in başkentidir. İsrail bir adi terör şebekesidir ve biz direniş gönüllüleri olarak ne İsrail ne de Trump'ın başkent kararını tanıyoruz. Trump'ın başkent kararı, bizim için yok hükmündedir" dedi.

Bozlu, İsrail'in uygulamalarının 7 milyon Filistinliyi kamplarda yaşamak zorunda bıraktığını, on binlerce şehit, yaralı ve tutsak oluşturduğunu dile getirerek, dünya barışının sağlanması için siyonist işgalin son bulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA