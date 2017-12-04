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Küçükçekmece'de metrobüs yoluna TIR devrildi

İstanbul Küçükçekmece'de, kontrolden çıkan TIR önce bariyerlere sonra da otomobile çarptı. Metrobüs yoluna devrildikten sonra duran TIR'ın yol açtığı kazada 3 kişi yaralandı.

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Küçükçekmecede metrobüs yoluna TIR devrildi

Kaza İstanbul Küçükçekmece’de Sefaköy Beşyol mevkiii D-100 karayolunda meydana geldi.

Ankara istikametine seyir halindeki Tunay Kara’nın kullandığı 25 PEU 71 plakalı TIR yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda önce bariyerlere, ardından da seyir halindeki Mehmet Baytar’ın kullandığı 34 GT 775 plakalı otomobile çarptı. 

Daha sonra TIR,  yan yatarak metrobüs yoluna devrildi. 

Kazada TIR ve otomobilin sürücüleri ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle metrobüs ve D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan otomobil çekiciyle götürülürken, devrilen TIR'ın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Metrobüs seferleri ise kontrollü olarak devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: tır, metrobüs, kaza, İstanbul
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