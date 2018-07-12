Küçük Leyla'nın kıyafetleri tarlada bulundu

4 yaşındaki Leyla Aydemir Ağrı'da bayramın birinci günü kayboldu.

Tarlaya ot biçmeye giden bir vatandaş Leyla'nın cansız bedenini 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki dere kenarında buldu.

Cansız bedenine 200 metre uzaklıkta

Minik Leyla'nın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Elbiselerini ise dün akşam saatlerinde ot biçmek için tarlaya giden bir başka vatandaş fark etti.

O kıyafetler küçük kızın cesedinin olduğu yere 200 metre uzaklıktaydı.

Katilin kim olduğu araştırılıyor

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede araştırma yaparak katile ulaşmak için ipucu aradı.

Leyla'nın son giydiği ayakkabısı, kıyafeti ve çorapları poşete konularak inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kıyafetlerinin bulunması aileyi bir kez daha yıktı.

Leyla nasıl kayboldu?

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çifti, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 25 hane, 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti.

Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi. ​

Herşey 15 dakikada oldu

Aydemir çifti içeri girerken, 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, kapı önünde oynamaya başladı.

Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı.

Jandarma ve AFAD seferber oldu

Çevreyi dolaşan, yakınlarının evlerine bakan aile, tüm çabalara karşın Leyla'ya ulaşamayınca jandarmaya haber verildi.

Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresi didik didik arandı, ancak küçük kıza ulaşılamadı.

18 gün sonra acı haber

15 Haziran'dan itibaren jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK'lar ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 2 bin kişi, eğitimli köpekler ve drone eşliğinde aradığı Leyla Aydemir'in, 18 gün sonra cesedi bulundu.

Kaynak: İHA, DHA