Küçük çocuk, annesinin kullandığı aracın altından sağ çıktı

İstanbul Kemerburgaz’da 29 Mayıs Salı günü akşam saatlerinde aracını park etmeye isteyen Nimet Akyıldız, evinin önüne geldi. O esnada sokakta oynayan Akyıldız’ın 3,5 yaşındaki oğlu Yunus Emre, annesinin kullandığı aracın altında kaldı. Çocuk şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.
Hayatının şokunu yaşadı
Kaza sonrası büyük bir panikle aracından inen anne Akyıldız, hemen çocuğunu aracın altından çıkartarak kucağına aldı. Anne şans eseri hiçbir yara almayan çocuğuna sımsıkı sarıldı.
Korku dolu o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA