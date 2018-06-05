  • 05 HAZIRAN 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.624
    EURO 5.401
  • BIST 98932.8
    ALTIN 191.793
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Küçük çocuk, annesinin kullandığı aracın altından sağ çıktı

Küçük çocuk, annesinin kullandığı aracın altından sağ çıktı

Kemerburgaz’da 3,5 yaşındaki çocuk, yolda oynarken annesinin kullandığı otomobilin altında kaldı. Çocuk, kazayı yara almadan atlattı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

İstanbul Kemerburgaz’da 29 Mayıs Salı günü akşam saatlerinde aracını park etmeye isteyen Nimet Akyıldız, evinin önüne geldi. O esnada sokakta oynayan Akyıldız’ın 3,5 yaşındaki oğlu Yunus Emre, annesinin kullandığı aracın altında kaldı. Çocuk şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. 

Hayatının şokunu yaşadı

Kaza sonrası büyük bir panikle aracından inen anne Akyıldız, hemen çocuğunu aracın altından çıkartarak kucağına aldı. Anne şans eseri hiçbir yara almayan çocuğuna sımsıkı sarıldı.

Korku dolu o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.  

Kaynak: İHA

Etiketler: Kemerburgaz kaza, kaza, İstanbul
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER