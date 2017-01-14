  • 14 OCAK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.727
    EURO 3.965
  • BIST 81524.32
    ALTIN 143.486
Buradasınız : » » Küçük çocuğu döven Kur'an kursu yetkilisi gözaltına alındı

Küçük çocuğu döven Kur'an kursu yetkilisi gözaltına alındı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, küçük çocuğu terlikle dövdüğü iddia edilen, yatılı Kur'an kursu görevlisi gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Küçük çocuğu döven Kuran kursu yetkilisi gözaltına alındı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, küçük çocuğu terlikle dövdüğü iddia edilen, yatılı Kur'an kursu görevlisi gözaltına alındı.

Erenler ilçesinde, yatılı Kur'an kursunda görevli bir kişinin geçen yıl bir çocuğu terlikle döverken çekildiği ileri sürülen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, yaptığı açıklamada, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine küçük çocuğa terlikle dayak atan söz konusu kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini belirterek daha önce yaşanan bir olayı kendilerine bildirmedikleri gerekçesiyle Müftülük yetkilileri hakkında adli soruşturma başlatıldığını söyledi.

Olayla ilgili, Kur'an kursunda görevli Ş.Y. evinde polis ekiplerince gözaltına alındı. AA

Etiketler: sakarya, kur'an kursu yetkilisi, küçük çocuğu döven, erenler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER