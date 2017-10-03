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KTÜ'ye 28 personel alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ), 27'si araştırma görevlisi olmak üzere 28 personel alınacak.

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KTÜye 28 personel alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) yapılan yazılı açıklamada, Fen Fakültesine 6, Fatih Eğitim ile Mühendislik fakültelerine 3'er, İktisadi ve İdari Bilimler, Eczacılık, Edebiyat, Orman ve Tıp fakültelerine 2'şer, Diş Hekimliği, İlahiyat, Mimarlık, Sağlık Bilimleri ve Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerine ise birer araştırma görevlisi alınacağı belirtildi.

Açıklamada, Rektörük bünyesindeki Dış İlişkiler Ofisi'nde görevlendirilmek üzere de bir uzman alınacağı ifade edildi.

Tüm kadrolar için başvuruların 17 Ekim'e kadar yapılabileceği kaydedildi.

Etiketler: karadeniz teknik üniversitesi, personel alımı
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