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KTÜ'den 7 yeni dalda doktora programı

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) 7 yeni dalda burslu doktora programı açıldı.

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KTÜden 7 yeni dalda doktora programı

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) 7 yeni dalda burslu doktora programı açıldı.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından doktora burs programı başvurularına ilişkin yürütme kurulu kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, karar kapsamında KTÜ'de, "İç Mimarlık", "Örüntü Tanıma Analizi", "Acil Hemşireliği", "Afet Tıbbı", "Biyoenformatik", "Farmasötik Biyoteknoloji ve İlaç Tasarımı" ile "Katılım Bankacılığı" alanlarında doktora programı açıldığı kaydedildi.

Etiketler: Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ), 7 yeni dal, burslu doktora programı
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