'Kripto yüzbaşı' lüks yatla kaçmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen ve eşiyle Kıbrıs Rum Kesimi'ne kaçan Deniz Yüzbaşı K.K'nin firarının detayları ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK içerisindeki FETÖ yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan çoğunluğu muvazzaf asker 98 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Başka bir şehirde görev yapan ve soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verildikten kısa bir süre sonra Kıbrıs Rum Kesimi'ne firar eden Yüzbaşı K.K'nin kaçışına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, örgütün "mahrem abileri"yle ankesörlü telefondan iletişime geçtiği belirlenen K.K, gözaltı kararını ve görev yaptığı yerdeki evinde emniyet güçlerinin 29 Eylül'de arama yaptığını öğrenmesinin ardından eşini de yanına alarak kendilerine ait lüks yatla Mersin'den Kıbrıs Rum Kesimi'ne kaçtı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, K.K'nin gözaltı kararının hemen ardından kaçmasına ilişkin detaylı bir soruşturma başlattı.