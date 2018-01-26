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'Kripto para madeni' gümrük kontrolünde ele geçirildi

İstanbul Atatürk Havalimanı ve Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndaki kontrollerde kripto para üretiminde kullanılan 106 bin lira değerinde bilgisayar aksamı ve parçaları ele geçirildi.

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Kripto para madeni gümrük kontrolünde ele geçirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul Atatürk Havalimanı ve Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda geçen ay gerçekleşen kontrollerde ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen yolcuların valizlerinde kripto para üretiminde kullanılan toplam 106 bin lira değerinde 17 ekran kartı ve 9 güç kaynağıyla çeşitli bilgisayar parçaları ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadelerinde, ele geçirilen bilgisayar parçalarını kripto para üretmek amacıyla kurduklarını ve kripto para madeni olarak bilinen bilgisayarlarda kullanacaklarını belirtti.

Şüpheliler hakkında Bakırköy ve Edirne Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: kripto para madeni, İstanbul Atatürk Havalimanı, Hamzabeyli Gümrük Kapısı
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